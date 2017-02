Cele 5 motive de tensiune la Steaua! Punctele in care Becali se RUPE de Reghecampf

CS U Craiova - Steaua este astazi LIVE TEXT pe www.sport.ro de la 20:00

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Reghecampf si Becali nu se inteleg in privinta tuturor aspectelor la Steaua. In ultimele saptamani cei doi au avut luari diferite de pozitii la club:

1. Capitanul

Reghe il vrea pe Pintilii. Becali il vrea pe Alibec. Dupa o saptamana in care Gigi Becali a afirmat clar ca Alibec este capitanul echipei, ultima conferinta de presa a lui Reghecampf a adus in fata opiniei publice o alta pozitie. Pentru Reghe, Pintilii e capitanul de drept, indiferent de ce spune patronul. Reghe recunoaste insa ca nu are castig de cauza intr-o dezbatere cu Becali.

2. Anuntarea echipei de start

Becali si-a facut un obicei in ultima perioada sa anunte "din timp" echipa de start, in direct la TV. Reghecampf s-a declarat nemultumit de acest lucru, pentru ca astfel si adversarii afla ce "secrete" are antrenorul Stelei pentru meciul direct.

3. Situatia lui Pintilii

Banderola de capitan a lui Pintilii nu a fost singurul subiect abordat de Becali in ultima perioada. Dupa meciul cu Voluntari, finantatorul Stelei a declarat ca mijlocasul nu mai are viitor la echipa, in timp ce Reghe il considera o piesa esentiala in lot.

4. Formula de atac

In iarna acestui an, Becali a dezvaluit ca ar vrea sa vada o formula de atac cu Gnohere si Alibec, insa Laurentiu Reghecampf a folosit in continuare o echipa cu un singur varf, ca si pana acum.

5. Politica de transferuri



Becali le-a blocat accesul la transferuri lui Reghe si MM, sustinand ca doar el poate sa aduca jucatori la club, in timp ce restul pot propune, dar nu au putere de decizie.