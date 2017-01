Cel mai mare cosmar pentru Budescu. Ce l-au anuntat chinezii, dupa ce au ratat promovarea in prima liga

Budescu ar putea ramane in China.

Budescu este dorit insistent de Steaua dar mai are si alte variante de a continua dupa despartirea de Astra. Imprumutul mijlocasului s-a incheiat, insa chinezii nu dau semne ca ar vrea sa il lase sa plece iar. Budescu e asteptat in China la negocieri insa se poate trezi blocat la echipa care tocmai ce a ratat promovarea.

"Nu m-am gandit inca ce o sa fac, nu au avansat discutiile cu cei din China, probabil ca daca ei imi spun ca nu o sa mai aiba nevoie de mine, o sa am gandesc mai mult si o sa vad ce aleg", spune Budescu.

Acesta spune ca nu i-a promit nimic lui Becali, si povesteste ce s-a intamplat in vara, cand a avut doua oferte din Liga I pe masa: "Nu i-am promis nimic lui Becali, i-am zis ca-l sun indiferent de ce se va intampla. Cand m-am intors din China prima oara am vorbit cu cei de la Dinamo, m-am intalnit si am discutat, mi s-au parut niste oameni foarte in regula, dar am ales Astra pentru ca mi-a foast mai usor acolo", spune acesta.

Dalian Yifang, echipa de care apartine Budescu, a terminat campionatul pe locul 5, ratand promovarea in prima liga.