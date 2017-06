Cel mai ghinionist jucator din lotul Stelei. Are doi "giganti" in fata lui si sanse absolut zero sa joace

Concurenta la Steaua pe postul de fundas stanga e incredibila.

Dan Popescu a fost adus de Becali de la Timisoara, la pachet cu celalalt Popescu, Ovidiu, care a avut insa mai mult succes in prima echipa a Stelei.

Fundasul stanga nu a reusit insa sa bifeze decat 6 meciuri la Steaua, in care a strans 360 de minute, practic cat pentru 4 partide. Acesta a fost trimis imprumut la Chiajna, insa nici acolo nu a jucat foarte mult.

Popescu se intoarce la Steaua in aceasta vara, insa are sanse minime sa ramana in lot. Momcilovic a fost unul dintre cei mai buni jucatori din lotul Stelei in acest campionat, iar Dica va avea o adevarata problema in a alege intre acesta si noua ahizitie, Junior Morais.

Cei doi sunt cei mai buni fundasi stanga din Liga I, iar sansele lui Dan Popescu sa ramana la Steaua in acest sezon zero!