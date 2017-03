"Cei care au mers la cazino vor primi amenda!" Mesajul lui Contra pentru Reghe: "Sper sa castige campionatul"

Steaua 1-3 (2-7) Dinamo / Cosmin Contra a reusit a treia victorie in primele trei meciuri la Dinamo.

Contra e fericit dupa calificarea in finala Cupei Ligii, dar e nemultumit de jocul din prima repriza. Contra a anuntat ca ii va amenda pe cei 4 jucatori care au mers in ziua meciului la cazino si i-a amenintat ca e ultima iesire de acest gen.

"Jucatorii merita laudele, ei sunt protagonistii. Noi incercam sa ne facem treaba in spatele cortinei, e meritul lor. Fara sacrificiul lor, nu poti sa castigi meciuri. Nu mi-a placut cum am intrat in joc, ne-a lipsit agresivitatea, am pierdut dueluri. Dar in repriza a doua am facut ce trebuia, sa speculam fiecare greseala a Stelei si am castigat.

Ma bucur enorm pentru Patrick, sper sa nu i se suie la cap, are calitate foarte buna, mi-a placut mult, dar vreau sa-l vad mult mai dornic de a ajunge fotbalist, dar trebuie sa munceasca mai mult si sa se sacrifice mai mult.

Va fi o discutie cu cei care au mers la cazino, s-au ales cu amenda, sper sa fie ultima data. Daca nu, vom trece la lucruri mai serioase. Sper sa fie doar o scapare, dar si aceasta scapare ii va costa.

Rivaldinho e la primul meci, mi-a placut cum a intrat, dar trebuie sa mai lucram cu el tactic. Cred ca a facut 30 de minute bune si a ajutat echipa in momente dificile.

Cred ca cei de la Timisoara se vor prezenta, sunt sigur ca vor fi oameni in Timisoara care vor pune mana de la mana si vor face ca echipa sa poate sa dispute aceasta finala. E munca lor si trebuie sa isi joace sansa. Intr-o finala nimeni nu e favorit si sper sa ajungem ambele echipe intr-o forma buna si sa oferim spectacol. Pentru mine e mai important sa castig meciul de duminica si sa intru in play-off. De asta am venit. Meritele mele pentru finala sunt minime, am venit la returul semifinalei, e meritul jucatorilor si a fostului antrenor", a spus Cosmin Contra.

Contra a oferit si o declaratie curioasa. I-a urat finului sau Reghecampf sa castige titlul de campion, asta in conditiile in care Dinamo se va lupta cu Steaua la campionat in play-off.



"Imi pare rau pentru Reghecampf, dar ii doresc sa castige campionatul. Si Dinamo lupta, dar ei au prima sansa, ei sunt acolo", a mai spus Contra.