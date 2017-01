Cea mai asteptata reactie! Ce spune ultimul comandant al Stelei despre cum i-a fost cedat clubul lui Becali

Cristian Gatu, comandant al clubului Steaua in 1998, vorbeste despre modul in care i-a fost cedat clubul lui Gigi Becali.

Intr-o interventie telefonica la Ora Exacta in Sport, Cristian Gatu a rememorat etapele prin care clubul Steaua i-a fost cedat lui Gigi Becali.

Prima etapa - cererea venita de la FIFA si UEFA pentru ca Steaua sa nu mai fie un club departamental. S-a constituit apoi asociatia non-profit, condusa de Viorel Paunescu, si incepand cu 2001 echipa a fost finantata de Gigi Becali.

Dupa doi ani, contributia lui Gigi Becali a dus la ideea infiintarii unei societati pe actiuni. Victor Piturca a fost beneficiar al acestei idei.

"In 2001, eu pe Becali nu il cunosteam, dar era in anturajul lui Viorel Paunescu. Paunescu imi spunea ca Becali sprijina financiar clubul, dar nu era in acel consiliu, in care se aflau peste 100 de fosti antrenori, jucatori si oameni care au avut o legatura cu istoria clubului."

"S-a facut un fel de Adunare Generala, in care s-a propus ca echipa sa fie preluata de Becali."

"Noi atunci stiu clar ca am votat, vorbesc de Bumbescu, Iovan, ca era toata trupa langa mine, ca am ridicat mana si am recunoscut contributia lui Gigi Becali, pentru ca era absurd sa nu o recunosti. A fost o trecere pasnica."

Incearca sa ii impace

Cristian Gatu spune scandalul provocat de procese poate duce la o situatie grava - disparitia Stelei din fotbal.

"Exista riscul sa desfiintezi aceasta echipa fara sa ai nimic in spate. E un razboi inutil, nu serveste niciuneia dintre parti. Asa a fost istoria."

"Parerea mea e ca daca Becali platea in continuare chiria stadionului, nu se mai ajungea aici."

"Activitatea a fost continuata, pe marca Steaua. Legat de palmares, acesta nu este un lucru palpabil, dar a fost mostenit de Gigi Becali."

"I-am sfatuit sa se aseze la masa tratativelor, pentru ca problemele se pot rezolva cu o negociere. Am vorbit separat cu ambele parti. Razboiul asta nu serveste nimanui", a mai spus Gatu la Sport.ro.