Ce spune SINGURUL roman de la Juventus inainte de CUTREMURUL cu Barcelona

Laurentiu Branescu este in acest moment singurul fotbalist roman aflat sub contract cu o echipa de top a Europei.

13:30 Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Goalkeeperul imprumutat de Juventus la Dinamo crede ca Buffon&Co. au valoarea si mentalitatea sa elimine Barcelona din sferturile Champions League.

"Au mai jucat finala si in 2015 cu Barcelona, dar cred ca s-au schimbat multe lucruri de atunci. Juventus este mult mai puternica si chiar cred ca au sanse foarte mari de a trece de Barcelona. La Barca e si o perioada de neliniste, pentru ca se stie deja ca antrenorul va pleca, iar lotul lui Juve contine acum si alte nume importante din fotbalul mondial. Barcelona ramane Barcelona, dar Juve a crescut mult din punct de vedere al valorii jucatorilor si al nivelului de joc in meciurile din cupele europene. Cred ca se poate bate fara probleme de la egal la egal cu Barcelona”, spune Branescu.

Desi in ultima perioada portarul imprumutat la Dinamo a fost mai mult concentrat pe recuperarea dupa accidentarea grava la genunchi, el le va trimite un mesaj de incurajare colegilor de la Juventus.”Ultima data am vorbit cu fostii colegi cand am fost la controlul medical de la Torino. Mi-au spus sa ma insanatosesc grabnic si sa revin cat mai repede pe teren. Punctul forte al lui Juventus ramane mentalitatea, dorinta de a castiga fiecare meci. La orice varsta, chiar si la cea mai mica echipa a clubului, esti invatat sa castigi. Faptul ca vor castiga anul acesta al saselea titlu de campioana a Italiei nu este o intamplare. Egalul e ca o infrangere pentru Juventus. De altfel, pe interiorul fiecarui tricou de joc scrie <Victoria nu e importanta, este singurul lucru care conteaza> (n.r.- Vincere non e importante ma è l'unica cosa che conta), motto-ul clubului, spus de legenda lui Juventus Giampiero Boniperti".

Branescu a vorbit si despre atuurile torinezilor in confruntarea cu MSN-ul catalan: „La inceput, cu Antonio Conte, erau putin mai precauti, dau acum stau mai bine in teren, iar acea asezare 3-5-2 o stapanesc la perfectie, joaca bine si daca ii trezesti la 12 noaptea. Odata cu venirea lui Allegri au primit mai multa libertate, au iesit din schemele lui Conte si au reusit sa faca acel salt de calitate de care aveau nevoie pentru meciurile din Europa. Au ajuns sa <distruga> usor campionatul din Italia si acum pot sa se concentreze pe cupele europene. Jucatorii-cheie ai lui Juventus sunt cei din aparare - Buffon, aparatorii si inchizatorii. Au valoare individuala, joaca de mult timp impreuna, se cunosc foarte bine... Desi ii au in atac pe Higuain si Dybala, eu cred ca apararea iti castiga trofeele. Barca ii are pe Messi, Suarez si Neymar, dar cred ca le va fi foarte greu sa marcheze”.

Se va recupera pentru finalul de sezon al Ligii 1

Branescu pleaca astazi de la Bucuresti spre Istanbul, unde va sta pana pe 28 aprilie pentru a finaliza recuperarea si a deveni cat mai rapid apt sa intre pe teren. „Am facut operatia acum o luna, sunt pe finalul perioadei de recuperare si cred ca voi prinde ultimele 3-4 meciuri din acest sezon. Nu mai am mult, mai am putina masa musculara de pus si e ok. Nu a fost usor, m-am gandit ca as fi putut sa imi ajut echipa, sa ma antrenez... Practic, nu am mai atins mingea de aproape doua luni de zile, nu e usor. Eu am contract de imprumut la Dinamo si pentru sezonul urmator, eu as vrea sa raman aici. Plec de la Dinamo doar daca am vreo oferta din strainatate de la echipa puternica, care nu se poate refuza. Altfel, eu imi doresc sa raman. Meciul cu Astra este extrem de important, pentru ca, daca vom castiga, ne vom apropia de primele trei locuri si este important sa terminam cat mai sus. Din pacate, s-au pierdut destul de usor cateva puncte in play-off si in faza asta a competitiei, orice egal inseamna o infrangere. <Mister> Contra a spus ca baietii sunt mai linistiti si vor juca relaxati, vor reusi sa fie mai dezinvolti si sa castige mai lejer meciurile. Jucatorii lui Dinamo abia acum scapa de presiunea care s-a acumulat inainte de calificarea in play-off. Cu riscul de a rata accederea in play-off s-a stors multa energie acolo, in perioada aia de 2-3 saptamani cu meciuri cruciale. Eu cred ca urmeaza o descatusare pentru jucatorii lui Dinamo. Sunt inca multe meciuri pana la final si se pot intampla multe lucruri frumoase pentru Dinamo”.