Ce saptamana pentru Dinamo! A UMILIT STEAUA si s-a calificat in playoff! Prima reactie a jucatorilor

PANDURII 0-2 DINAMO | Contra a reusit s-o duca pe Dinamo in playoff si s-o umileasca pe Steaua intr-o singura saptamana.

Dinamovistii sarbatoresc dupa o saptamana de vis.

"Suntem foarte fericiti pentru ca saptamana asta ne-am atins mai multe obiective. Sunte si in finala Cupei Ligii, suntem in playoff, suntem foarte fericiti. Sper sa facem o figura frumoasa in playoff si in Cupa Romaniei!", a spus Filip la DigiSport.

"In seara asta o sa petrecem. Am iubit-o si o s-o iubesc in continuare pe Pandurii, dar acum sunt la alta echipa si trebuia sa-mi fac treaba in continuare.", a declarat Nistor pentru sursa citata.