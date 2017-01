Ce destin! Cum a ratat Steliano Filip transferul la Juventus! Ar putea ajunge acum in LIGA a 5-a!

Unul dintre fotbalistii chemati in mod regulat de Daum la nationala, Steliano Filip s-ar putea trezi in curand in Liga a 5-a din Romania.

Jucator de nationala, Steliano Filip a ratat in trecut sansa de a juca la Juventus, iar 2017 ar putea veni cu o lovitura pentru el. E asteptat sa se intoarca "acasa", in Liga a 5-a.

Laurentiu Branescu a povestit cum Steliano putea ajunge la Juventus: "El a venit in probe, a stat trei sau patru zile, Juventus a vrut sa-l ia, a oferit o suma, nu mai stiu exact cat, dar la cateva zile patronul de la Avicola sau LPS Banatul, echipa la care era legitimat a cerut alta suma de bani si transferul a cazut imediat. Da, luase probele, s-a antrenat foarte bine, era iarna, alerga stanga-dreapta si nu intelegea nimic, prima zi a fost grea, dar dupa aia a prins ritmul si a impresionat. Da, l-a vazut antrenorul, totul era bine. in acel an imi reamintesc ca in anul acela ne-am calificat la Campionatul European U17 si eram colegi de echipa, a dat goluri importante in calificari, toate cluburile sunt cu ochii pe tine cand marchezi si esti bun”, a declarat portarul lui Dinamo pentru DigiSport.

Incepand cu 1 ianuarie 2017, Steliano Filip apartine de Avicola Buzias, club care l-a avut in coproprietate de la 1 iulie 2012, potrivit declaratiilor lui Daniel Pitpaiac, patronul de la Avicola Buzias, echipa care atunci se afla in Liga a 5-a, potrivit DolceSport.

Dinamovistii au respins aceasta ipoteza in urma cu un an, cand au anuntat ca Steliano este 100% al lor, insa situatia a ramas in continuare destul de neclara.