Ce-ai facut, man?! Stelistul Man, faza de Fotbal la Max, dupa o preluare catastrofala care era sa se incheie cu gol pentru Iasi

CSM Iasi 1-0 FCSB | Stelistii au cedat pentru a doua oara in acest sezon si pot pierde fotoliul de lideri ai Ligii I, daca CFR o va invinge pe Dinamo in derby-ul etapei a 18-a.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Lideri in Liga I, ros-albastrii au mers increzatori la Iasi, dar au cedat in fata echipei antrenata de Flavius Stoican, cea care reusise sa le ia un punct si in partida tur. Ionut Pantiru a fost eroul gazdelor, cu un gol marcat in minutul 47.

Timp de aproape o repriza intreaga, stelistii au alergat dupa egalare la Iasi, dar nu au reusit sa plece macar cu un punct, asa cum au facut moldovenii in partida tur.

Pe final, jucatorii lui Dica si-au pierdut din luciditate si au ratat ocazii mari. La alte faze, unii dintre ei s-au facut de ras!

In minutul 82, Dennis Man a facut o preluare catastrofala care i-a pus pe contraatac pe ieseni, o interventie in-extremis a lui Balasa salvandu-i pe stelisti de la un 0-2.