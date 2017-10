Cazul INCREDIBIL al stelistului pe care Becali il anunta titular in urmatorii 15 ani! N-a mai jucat de un an si jumatate si e DAT DISPARUT din fotbal la 22 de ani

Becali avea asteptari mari de la el si spera sa-l vanda cu bani multi in strainatate. Situatia de acum nu confirma insa in niciun fel planurile de viitor pe care stelistii si le-au facut cu el.

La 22 de ani, Valentin Cojocaru trece printr-o criza personala importanta. Portarul n-a mai aparat pentru echipa de club de cand se afla sub contract cu Steaua! Pe 24 august 2016, Cojocaru intra titular in returul cu City din play-off-ul Champions League. Steaua pierdea cu 1-0, dupa 5-0 pentru englezi in tur. La scurt timp, Cojocaru prindea un transfer pe care il vedea drept marea lui sansa de a da lovitura in Europa.



Imprumutat la Crotone, Cojocaru n-a jucat niciun minut in Serie A. Portarul a mai trecut pe la Frosinone, tot fara noroc, pentru ca in vara sa revina la Steaua.

"Asa valoare ai tu, nici cateva zeci de mii de euro sa nu poata cineva sa plateasca pentru tine?", striga Becali in iulie, suparat pe Cojocaru. Jucatorul insista sa fie lasat sa plece liber pentru a-si putea gasi o alta echipa in strainatate. Desi a refuzat initial, Becali si-a dat acordul dupa cateva saptamani.

La inceputul lui Septembrie, Cojocaru a semnat cu Apollon Limassol din Cipru. Nici aici nu-i merge insa deloc bine. N-are nici macar o prezenta pe banca intr-un meci oficial!

Ultima aparitie a lui Cojocaru intr-un meci oficial s-a produs in octombrie 2016, la Bulgaria - Romania de la U21.

Poreclit 'Buffon' chiar de Becali, Cojocaru era considerat atat de patron, cat si de Laurentiu Reghecampf viitorul postului de portar la Steaua. "Daca nu-l vand, poate sa fie titular 15 ani la echipa asta!", spunea Becali in 2015.