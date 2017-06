Cat costa sa vezi campioana Ligii I in noul sezon. Hagi a stabilit preturile abonamentelor pentru meciurile Viitorului

Proaspat campion al Romaniei cu Viitorul, cel putin pana la o eventuala decizie contrarie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Hagi face deja strategia pentru noua stagiune. Acesta incearca sa gestioneze bugetul clubului si sa planifice venirile si plecarile de la echipa.

Oficialii Viitorului au facut strategia de venituri luand in calcul si sumele pe care le pot incasa din vanzarea de abonamente, acestia prognozand ca cererea va fi una mai mare decat in sezonul recent incheiat, avand in vedere ca echipa este de acum detinatoare a trofeului Ligii I.

Astfel, FC Viitorul va scoate la vanzare abonamente cu preturi intre 100 si 800 de lei pentru sezonul viitor.

Campioana Romaniei a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca scoate la vânzare abonamente cu preturi cuprinse intre 100 si 800 de lei pentru sezonul viitor.

Preturile complete ale abonamentelor sunt urmatoarele: Tribuna 0 - 800 de lei (se asigura loc de parcare in zona II a stadionului), Tribuna I - 400 de lei, Tribuna a II-a - 300 de lei si Peluza I - 100 de lei.

Abonamentele vor fi valabile pentru meciurile de pe teren propriu din Liga I, Cupa Romaniei si turul trei preliminar al Ligii Campionilor.