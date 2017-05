Cat costa biletele la FINALELE campionatului: Steaua pune la vanzare tichete mai ieftine pe National Arena decat Dinamo in Stefan cel Mare

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Sezonul Ligii I are parte de un final neasteptat de dramatic. Trei echipe, Viitorul, Steaua si Dinamo se lupta pentru cel mai important trofeu din fotbalul romanesc, acestea urmand sa joace sambata seara, de la aceeasi ora: 20:00.

Pentru meciurile de sambata, FCSB si Dinamo au anuntat deja punerea in vanzare a biletelor. Ros-albastrii vor juca pe National Arena, in timp ce Dinamo a fost nevoita sa se intoarca pe stadionul propriu: va evolua in Stefan cel Mare.

Preturile biletelor la FCSB - CSU Craiova

Peluze - 10 lei

Tribuna II - 20 lei

VIP - 35 lei

Preturile biletelor la Dinamo - Astra

Peluze - 15 lei

Tribuna II - 40 lei

Tribuna I - 60 lei

Tribuna 0 - 100 lei

Preturile biletelor la Viitorul - CFR Cluj

Peluze - 20 lei

Tribune - doar cu abonament