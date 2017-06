Cand ajunge Budescu in cantonamentul Stelei: "Nu mai risca nimeni acum!" Care este situatia lui Teixeira

Budescu a semnat in sfarsit cu Steaua.

Dupa doi ani, Budescu a semnat in sfarsit cu Steaua. Va juca alaturi de fostii sai colegi de la Astra, iar luni va ajunge in cantonamentul echipe din Slovacia. Stelistii vor sa-l supuna la teste serioase inainte de a incepe pregatirea. MM spune ca si transferul lui Teixeira a ramas in picioare.



"Daca sambata va semna contractul, luni va fi in cantonament. Trebuie facut un test cardio, nimeni nu mai risca dupa cate s-au intamplat in ultimii ani. Trebuie vorbit cu Dani Coman sa vedem pana cand are avizul.

In ceea ce il priveste pe Teixeira am avut o intalnire cu el, mai degraba o discutie legata de nemultumirile sale de la Astra, am vorbit despre strategia noastra de sezonul acesta. Problemele financiare le discuta cu Gigi, apoi cu Argaseala daca accepta oferta venita din partea noastra. El stie”, a spus MM Stoica la prezentarea lui Dica.