Campioana decide campioana! Reghecampf face o schimbare in primul 11 pentru meciul decisiv cu Astra! Echipele probabile

Viitorul nu si-a asigurat matematic castigarea titlului, insa Steaua poate pierde orice sansa daca nu invinge la Giurgiu.

Mare favorita la titlu aproape pe tot parcursul acestui sezon, Steaua poate sa piarda si matematic sansele in cazul unei infrangeri pe terenul Astrei. Campioana en-titre poate sa trimita trofeul catre Viitorul daca le incurca in aceste ultime 2 meciuri pe Steaua si Dinamo.

Fara victorie la Giurgiu si invinsa pe terenul Astrei in ultimele 3 partide in care n-a marcat niciun gol, Steaua spera sa profite sa forma slaba a Astrei din playoff in care Astra a obtinut doar 4 puncte. Steaua a obtinut insa si ea un singur succes in playoff in deplasare, la Severin, insa cel mai clar succes pentru echipa lui Reghecampf a venit la meciul tur cu Astra, scor 3-0.

Laurentiu Reghecampf este fortat sa faca schimbari fata de partida cu Dinamo, Enache fiind suspendat. Astfel, Jakolis va fi pe teren in banda dreapta. Prezenta lui Pintilii printre titulari este si ea incerta. De partea cealalta, Marius Sumudica va miza in primul rand pe Budescu - Morais, Teixeira si Geraldo nu au fost inclusi in lot, urmand sa fie folosit acelasi XI ca la partida cu Viitorul.

Echipe probabile:

Astra: Iliev - Sapunaru, Fabricio, Oros - Al Ionita II, Seta, Boubacar, Nicoara - Al Stan, Budescu, Niculae

Steaua: Nita - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Boldrin, Ov Popescu - Jakolis, Fl Tanase, De Amorim - Alibec