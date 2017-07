Budescu, ONE MAN SHOW in cantonamentul Stelei din Olanda! Vezi aici cele mai tari faze reusite de noul star al ros-albastrilor

Budescu este marea lovitura a Stelei din aceasta vara.

Adus dupa 2 ani de asteptare, Budescu nu i-a dezamagit pe stelisti in partidele amicale. Mijlocasul a venit in forma maxima si s-a pregatit exemplar sub comanda lui Dica in cantonamentul din Olanda.

In partidele amicale disputate de Steaua, Budescu s-a impus clar ca liderul echipei din teren, fiind parca urmasul lui Sanmartean in spatele varfurilor. Budescu e noul regizor din sistemul lui Dica, cel care are misiunea de a duce echipa in grupele europe si de a castiga titlul dupa doi ani de asteptare.

La doar 28 de ani, Budescu spune ca este prea batran pentru nationala, insa mijlocasul are sanse mari sa fie chemat in sfarsit de Daum daca va juca la fel si in meciurile oficiale din aceasta toamna.

Cele mai tari faze reusite de Budescu in amicalele Stelei din aceasta vara: