Budescu a cerut, arabii s-au conformat! Oferta uriasa pentru mijlocas, dar acesta nu se grabeste sa semneze. Ce decizie soc ar putea lua

Constantin Budescu ramane unul dintre cei mai curtati, dar si rasfatati fotbalisti din Liga I. Mijlocasul de 28 de ani nu se grabeste, insa, in a da un raspuns formatiilor care vor sa-l ia de la Astra in aceasta vara.

Sub contract cu Astra, intelegere care poate fi insa rupta prin plata unei sume modice, Budescu e asteptat de Steaua si Al Shabab. In ultimele zile, acesta a fost propus de Florin Lovin si in Germania.

ProSport scrie ca Budescu a obtinut o oferta extrem de avantajoasa din partea sauditilor de la Al Shabab, care sunt pregatiti sa-i indeplineasca toate pretentiile pentru a-l avea la club. Sursa citata noteaza ca mijlocasul e ademenit cu un salariu lunar de 45.000 euro, dar si cu o prima de instalare de 200.000 euro. De asemenea, Budescu ar incasa 300.000 euro reprezentand procent din suma de transfer, potrivit unei clauze pe care o are cu Astra. Chiar si asa, Constantin Budescu a cerut o noua amanare, acesta dorind sa se mai consulte cu familia.

Interesant este insa ca, noteaza ProSport, Budescu ar fi dispus sa refuze si Al Shabab, si Steaua, pentru a continua la Astra. Desi alegerea i-ar scoate din buzunar un munte de bani, acesta ar fi aproape de familia sa.

"Budescu ne-a spus ca se simte foarte bine, nu e disperat sa plece, vrea sa lucreze cu Iordanescu si sa tina Astra la un nivel ridicat. Dar i-am explicat ca salariul lui nu mai poate fi suportat si, in plus, fara banii pe care i-am lua pe el nu am putea plati alte obligatii", au spus oficiali ai Astrei pentru ProSport.