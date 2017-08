Botosani, devastata de regula U21 inainte de meciul cu Steaua. Cu cine o sa joace moldovenii in echipa

► Mayweather - McGregor e pe 27 august, de la 06:30 dimineata, in direct la ProTV

FC Botosani vine duminica seara pe National Arena pentru a juca impotriva Stelei. Moldovenii sunt surpriza startului de campionat insa lucrurile nu arata prea bine inainte de meciul de duminica.

Botosani a ramas fara cei doi jucatori U21 pe care se baza in acest campionat. Costel Enache, antrenorul moldovenilor, ii avea la dispozitie pe Morutan si Fulop pentru a bifa acesta regula, insa niciunul dintre cei doi nu este disponibil.

Morutan este suspendat iar Fulop e accidentat, asa ca Botosani va trebui sa joace cu un jucator neluat in calcul la startul sezonului. FC Botosani mai are in lot trei jucatori under 21, Ianos Branza - portar, venit de la CSM Poli Iasi, Marian Tarsa - mijlocas, dar si Alexandru Piftor, un juniori venit de la echipa de Juniori A a clubului, pregatita de prof. Daniel Schiopu, noteaza Dolcesport.

"Acesta este rolul meu, sa caut solutii si sa gasesc solutii. O sa gasesc si pentru meciurile urmatoare. Vom gasi solutii si pentru meciul cu Steaua. Ar putea aparea un jucator nou in cadrul lotului, nu in teren. Tarsa e o solutie si e o solutie foarte buna. Marian face parte din lotul nostru de la inceputul pregatirilor. Am spus ca ne vom descurca cu jucatorii pe care ii avem si am incredere in toti jucatorii.", a declarat Costel Enache.