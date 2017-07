Borcea, ACHITAT! Cea mai buna veste a venit azi de la instanta pentru fostul sef de la Dinamo

Cristian Borcea, fost actionar al clubului Dinamo, a scapat de condamnare in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta.

Fostul primar din Constanta Radu Mazare a fost condamnat, luni, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la patru ani de inchisoare cu suspendare, iar fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a primit trei ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta, proces inceput in urma cu noua ani. Cristi Borcea a fost achitat de judecatori, in acelasi dosar.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au pronuntat decizia in acest dosar luni, dupa opt amanari.

Astfel, fostul primar al Constantei Radu Mazare a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu suspendare, iar fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare.

De asemenea, fostul sef al Directiei de Administratie Publica Constanta Constantin Racu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, aceeasi condamnare fiind dispusa si in cazul unui alt inculpat in dosar, Dragos Savulescu, fost actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti.

La trei ani de inchisoare cu suspendare au fost condamnati si fostul sef al Directiei Patrimoniu din Primaria Constanta Ramona Dospinescu, fostul sef al Directiei Tehnic- Investitii Ion Marica, fostul consilier juridic Cristian Talpau si Nora Chirca, tot consilier juridic. Trei ani cu suspendare a primit si Georgica Giurgiucanu, fost lider al PSD Constanta si asociat cu Borcea si Savulescu intr-o societate comerciala.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti nu au dispus despagubiri civile in acest caz, desi prejudiciul este de 114 milioane de euro, potrivit DNA.

Instanta a incheiat in 7 aprilie dezbaterile in dosarul retrocedarii plajelor din Constanta, care se judeca de aproape noua ani la Curtea de Apel Bucuresti.

La ultimul termen al procesului, Radu Mazare a spus ca spera ca "expunerea media" si "incarcatura publica a procesului maraton" sa nu afecteze solutia data de catre magistrati.



