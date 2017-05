BOMBA! Un avocat anunta: "Regulamentul e prost redactat, FCSB poate sa profite!" Titlul poate fi decis la TAS!

LPF anunta ca nu exista nicio confuzie in regulament, insa avocatii sunt de alta parere.

Totul a inceput de la un avocat care l-a anuntat pe Denis Alibec ca Steaua poate sa devina campioana la egalitate de puncte cu Viitorul. Daca ambele echipe vor castiga in aceasta seara, echipa lui Becali ar sarbatori titlul 27 daca se va tine cont de toate rezultatele din campionat plus playoff. LPF a reactionat printr-un comunicta in care anunta ca textul din regulament care se refera la a doua parte de campionat, adica playoff. Totusi, redactarea ambigua poate ajuta Steaua sa depuna plangere la TAS, care va decide campioana Romaniei.

"OK, omeneste, LPF are dreptate, dar aici vorbim de un regulament prost redactat, de care FCSB poate profita.

Ca de fiecare data, problema e ca atunci cand se fac modificari, in loc sa se rescrie regulamentul de la A la Z, se adauga pe ici pe colo la cel vechi. si asa le scapa diverse situatii!", spune un avocat pentru Gazeta Sporturilor.

El continua: "Sa nu uitam ca aceste clasamente se valideaza in Comitetul Executiv, unde FCSB are o influenta prin Valeriu Argaseala. si, chiar daca Viitorul ar fi validata campioana in Comitetul Executiv, hotararile acestui Comitet Executiv pot fi atacate direct la TAS".