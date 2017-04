BOMBA! Steaua i-a facut oferta de Champions League lui Torje! Raspunsul jucatorului

Laurentiu Reghecampf l-a cerut pe Gabi Torje la Steaua, sustine agentul jucatorului!

Nu Dinamo, ci Steaua a incercat sa-l ia pe Torje in pauza de iarna, anunta Cristea Opria, impresarul jucatorului. Acesta a refuzat, chiar daca oferta lui Becali era tentanta. Mijlocasul a asteptat un semn de la Dinamo, insa acesta nu a venit.



"Nu m-a sunat nimeni de la Dinamo pentru Torje, dar am avut o oferta de la Steaua si Gabi nu a vrut. Era dispus Gigi sa plateasca 1.200.000€ pentru transfer. La salariu faceam niste clauze, daca juca in Liga Campionilor... Reghecampf l-a vrut in iarna. Apoi, am discutat cu jucatorul si mi-a spus ca nu vrea sa auda niciodata de Steaua, cum sa mearga acolo? I-am transmis lui Reghecampf si asa s-a incheiat povestea.", a declarat Cristea Opria la Digi.

"Doar Dinamo Bucuresti", e mesajul postat de Torje pe Facebook in urma acestei declaratii.

Torje a jucat la Dinamo intre 2008 si 2011, cand a fost vandut la Udinese.