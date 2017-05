BOMBA! El este favorit sa-i ia locul lui Reghe la Steaua! Surpriza lui Becali

Laurentiu Reghecampf va pleca la Al Wahda, in Arabia Saudita.

Reghe are un contract de 4 milioane de dolari pe masa, iar Becali l-a anuntat ca e liber sa plece.

Becali a anuntat ca nu se grabeste sa ii gaseasca inlocuitor, insa patronul Stelei are deja doua variante. Marius Sumudica si Nicolae Dica sunt alesii lui Becali in acest moment.

Cum Sumudica a anuntat ca nu va ajunge nici mort la Steaua si e aproape de Craiova, Dica a ramas singura varianta pentru stelisti in acest moment.

"Nu as putea sa lucrez cu Sumudica la Steaua niciodata. Problemele mele personale cu el sunt la trecut. am fost prieteni, apoi am stat mult fara sa vorbim, acum o sa-l deblochez pe whatsapp, dar exclud sa lucrez vreodata cu el la Steaua. E antistelist convins, ce sa caute el la Steaua?", a spus MM Stoica dupa meci.

Dica a lucrat deja ca secundul lui Radoi la Steaua si a fost interimar cateva meciuri dupa demisia finului lui Becali, pana la revenirea lui Reghecampf.

Dica este elev la Scoala de Antrenori, iar pana in toamna va avea licenta Pro. Fostul secund al lui Radoi a declarat mereu ca este de partea lui Becali in conflictul cu MApN.

"Visez sa antrenez Steaua, sunt convins ca acea va veni candva", spunea Dica intr-un interviu.

54 de goluri in 124 de meciuri a marcat Dica intre 2004 si 2008 la Steaua.

Dica a mai jucat la Steaua 11 meciuri in 2011, cand a inscris 4 goluri.

CSM Arges Pitesti este singura echipa antrenata ca principal de Dica, in 2015.