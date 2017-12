Bizonul Gnohere si joaca de-a ofertele cu Becali! Care poate fi problema URIASA a FCSB in 2018

Bizonul Gnohere a fost unul dintre eroii toamnei la FCSB!

Golgeter in Liga 1 si marcator al unor goluri esentiale in drumul spre primavara europeana, Gnohere e sfatuit de Becali sa-si uite gandurile de plecare. Acum 3 luni, Bizonul era complet derutat de modul in care decurge viata sa la Steaua si le-a marturisit apropiatilor ca se gandeste sa plece daca situatia sa va continua sa fie aceeasi. Francezul a marturisit intr-un interviu acordat presei din tara sa ca se simte 'strain' la Steaua si a lasat de inteles ca e deschis la posibilitatea de a-si continua cariera in alta parte.

Intre timp, Gnohere a profitat de criza lui Alibec si a devenit de neinlocuit in primul 11 al lui Dica. A marcat atat in Liga 1, cat si in Europa League, iar in acest moment este fara dubii prima optiune de atac pentru staff-ul tehnic al Stelei.

In cazul in care Gnohere va continua sa-si puna problema plecarii pentru a specula momentul bun prin care trece la Steaua, Becali s-ar putea afla in fata unei probleme complet neasteptate pentru 2018. La aproape 30 de ani, Gnohere se afla intr-un context comercial perfect. Are o cota foarte buna si e cautat atat din Golf, cat si de cluburi din Franta sau Belgia. Steaua ar putea accepta despartirea in conditii avantajoase, fara a pastra insa garantia ca ii va gasi inlocuitor in timp util sau ca va reusi sa refaca relatia cu forma lui Alibec. Stelistii revin in Europa League la jumatatea lui Februarie, adica doar putin peste doua luni.