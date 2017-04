Becali se pregateste de o noua lovitura! SEFUL scouterilor de la Manchester City, in tribune la Steaua - Astra. Jucatorii vizati

Steaua are din nou jucatori monitorizati de cluburile europene.

Steaua a rezolvat rapid partida cu Astra, prin doua reusite ale lui Alibec si o pasa decisiva pentru Florin Tanase din rabona.

Atacantul Stelei s-a accidentat apoi, la fel ca si Ovidiu Popescu, iar ambii au fost schimbati inainte de pauza. Alibec si Popescu sunt monitorizati de cluburi din Anglia, iar la partida cu Astra chiar seful scouterilor de la Manchester City a fost prezent.

Mark Lawwell este managerul de scouting si recrutare de la Manchester City si fiul lui Peter Lawwell, directorul executiv al celor de la Celtic.

Desi este angajat la City, Mark este foarte apropiat de cei de la Celtic. Acesta lucrează din 2012 la echipa din Manchester, dar se fotografiază alături de cei de la Celtic si cu trofeele castigate de scotieni, scrie Gazeta Sporturilor.

Despre Ovidiu Popescu s-a scris recent chiar in presa din Scotia ca este in vizorul celor de la Celtic, proaspat decorati campioni pentru a sasea oara la rand. Becali cere 10 milioane de euro pentru mijlocasul sau, considerat mai talentat chiar decat Stanciu, vandut pe 7,8 milioane de euro la Anderlecht plus bonusuri cu care suma poate ajunge la 10 milioane de euro.

Despre Alibec se spune ca este urmarit de Crystal Palace.