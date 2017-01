Becali, REFUZAT de una din tintele din aceasta iarna: "Mi-e foarte bine aici, nu vreau sa plec"

Gigi Becali a incercat sa-l ia pe Alexandru Matel de la Dinamo Zagreb.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Fostul fundas al Astrei a refuzat oferta lui Becali si anunta ca nu are motive sa plece din Croatia. Matel nu a mai fost titular in ultima perioada la Dinamo Zagreb, dar este om important in lotul croatilor, cu care a jucat in Champions League toamna trecuta.



"A fost interes, dar mi-e foarte greu sa plec de aici. Mi-e foarte bine in momentul de fata aici ma simt apreciat si mi-e foarte greu sa ajung acum inapoi in Romania. Nu cred ca e un pas inapoi sa vii la Steaua, dar ma simt foarte bine aici si imi doresc sa continui aici", a spus Matel pentru DolceSport.