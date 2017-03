Becali nu glumeste! Se implica in pregatirea Stelei! Ce mesaj i-a transmis lui Reghe despre Alibec

Gigi Becali e hotarat sa schimbe jocul Stelei din playoff.

Becali nu intelege de ce Alibec este singurul executant de faze fixe al Stelei, mai ales ca uneori trebuie sa traverseze tot terenul ca sa bata cornere. Mai mult, patronul Stelei considera ca Alibec ar fi mai util in careu, acolo unde se poate lupta cu fundasii adversi. Pentru asta, Becali a anuntat ca va discuta cu Laurentiu Reghecampf.

"Si mie mi s-a parut ciudat. Am vazut la meciul cu ASA ca am avut un corner, de pe dreapta, stanga adversarului, executat de Alibec. Muresenii au respins mingea in afara, astfel ca a urmat imediat un alt corner pentru noi, dar din partea cealalta. Si am vazut cum s-a asteptat ca Alibec sa traverseze tot terenul pentru a executa.

Si m-am intrebat, de ce dom’ne? Nu mai avem pe cine sa punem sa batem cornere? Dar, nu stiu. Astea sunt detalii legate de antrenor. O sa vorbesc cu Reghe", a spus Becali la Digi.