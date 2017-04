Becali l-a vazut 90 de minute si s-a convins! Contract NOU pentru un jucator dupa primul meci la Steaua

Pleasca a fost pentru prima oara titular la Steaua in derby-ul cu Dinamo.

Fundasul dreapta l-a convins pe Becali ca e cea mai buna solutie pentru postul sau. Patronul a hotarat sa-i prelungeasca imediat contractul. Acordul dintre Steaua si Pleasca se incheie la finalul sezonului. Becali ii va oferi insa o noua intelegere, valabila pana in 2019. Actele nu s-au semnat inca, dar Becali a fost foarte multumit de jocul lui Pleasca in fata lui Dinamo si vrea sa activeze clauza de prelungire pe care o are clubul.



Marian Pleasca, 27 de ani, a ajuns la Steaua liber de contract dupa despartirea de Pandurii.