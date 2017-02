Becali l-a bagat in sedinta pe Reghe: "Am stat 2 ore, i-am zis ce are de facut" Ce jucator e OUT de la Steaua

Gigi Becali a spus ca nu isi face griji pentru campionat.

Gigi Becali a vorbit despre sedinta pe care a avut-o cu Reghecampf azi, dupa doua egaluri in doua meciuri in 2017. Becali spune ca nu isi face griji campionat dar i-a transmis lui Reghecampf ca Pintilii este OUT de la Steaua, dupa meciurile cu CFR si Voluntari:

"Daca si Porumboiu si Craciunescu au spus asa, eu nu pot sa spun impotriva lor. A fost o reactie la cald si acum spun si eu ca ei. Daca am avut acel gol anulat, de ce sa se anuleze? Au anulat un gol, viciere de rezultat.

Jocul echipei... ce sa zic, Jakolis e mai bun decat Popa, am castigat prin plecarea lui.

Daca ma intrebati cine nu mi-a placut cum a jucat, poti sa va zic vreo trei, dar stiam de De Amorim ca are rani la unghii si o sa joace greu, de Boldrin pot sa va zic ca a fost asa si asa, un singur jucator nu mi-a placut, Pintilii, nu mai e ala de pe vremuri, sta pe teren si doarme pe teren. Se supara sau nu, ii multumesc pentru tot ce a facut la Steaua, il imbratisez, nu mai poate la Steaua.

Am vorbit cu Reghe astazi, am stat doua ore impreuna, i-am zis ca am o rugaminte. Nu mai poate sa faca cum vrea el jucatori pe posturi, sa se stie cine e fundas, mijlocas, dreapta, stanga, atacant, aia sa fie numai pe posturile lor. Vreau o echipa de titulari.

Echipa asta o sa fie mare cand intra Alibec si Tanase. Un jucator conteaza mult, daramite doi. Gnohere nu e inca refacut, e la 50% din valoare. A avut nu stiu ce la glezna si primul cantonament nu l-a facut.

Am facut o gluma cu Gnohere, nu vreau sa il dau la Dinamo. Am vrut sa il doara pe el, ca l-a sunat pe Reghe, ingrijorat, i-a zis sa stea linistit sa isi vada de treaba lui.

Cu Craiova, cu Viitorul, astea sunt meciuri relevante pentru noi.", a spus Gigi Becali la Sport.ro