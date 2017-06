Becali, dezvaluiri de ULTIMA ORA despre judecata pentru titlu de la TAS: "Nu mai vreau sa il supar pe Hagi!"

FCSB a contestat titlul castigat de Viitorul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Becali spune ca FCSB a demarat procesul de la TAS, dar ca nu este interesat sa se implice, si nici nu mai vrea sa vorbeasca despre asta.

"Nu pot sa vorbesc mai multe despre transferuri (n.r. Coman si Nedelcu), ca pe urma poate se supara Gica. Mie imi place sa spun adevarul la oameni, dar Gica poate are si el socotelile lui."

"Si-asa sunt in situatia in care sunt cu el, cu TAS-ul, nu vreau sa mai vorbesc si sa il supar si cu astea. Macar el e un om care merita totul in tara asta."

In ce punct a ajuns procesul de la TAS. Ati inaintat dosarul, aveti avocatii angajati?

"Da, s-au angajat avocatii. S-au facut toate demersurile, termene, totul... se ocupa avocatii, impreuna cu Argaseala. Eu nu mai vreau sa ma bag."

Cand aveti primul termen?

"Nu stiu exact, nu stiu, ca nu mai vreau sa ma bag."

Pare ca nu prea va place subiectul. Aveti vreun regret ca ati facut acest demers?

"Nu e vorba de regret, dar nu mai imi arde sa vorbesc. De ce? Eu stau sa vorbesc cu oamenii, iubesc tara asta. Dar vad ca suntem sfidati in tara asta. Eu, intr-un domeniu in care activez, nu pot sa fac nimic. Si asta pentru ca sunt 200 de oameni care nu au demnitate si ridica mainile in Adunarea Generala, sa voteze ce li se spune. Tirania asta pe care o face Burleanu o sa se termine pana la urma."



"Vreau si eu sa tin cu echipa nationala, vreau sa am si eu emotii pentru echipa nationala, cum aveam pe vremuri.", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.