Becali detoneaza bomba cu o zi inainte de meciul cu CFR. Lovitura data de Morais: "Nu stia nimeni asta"

Morais si-a luat cetatenie romana si e eligibil pentru nationala Romaniei. Informatia a fost dezvaluita de patronul Stelei, care spune ca fundasul stanga al Stelei ar trebui luat la lot de noul selectioner.

Becali are si un mesaj pentru Contra:

"De Miriuta la Dinamo nu ma bag, numai ca e greu sa faca ce a facut Contra acolo. E o mare bucurie ca s-a dus Contra la nationala, ma duc si eu cu bucurie la meciurile nationalei. I-am dat doar o informatie, Junior Morais si-a luat cetatenie romana, ar putea fi convocat. Nu ca ma bag eu dar fundas stanga mai bun ca Morais nu vad. Nu trebuie sa ii spun eu lui Contra ce are de facut, dar nu stia nimeni treaba asta, nu?", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Morais are 31 de ani si mai are cetatenie braziliana. Acesta a venit in Romania in 2011, cand a fost transferat de Astra. De asemenea, alaturi de Morais, si De Amorim are cetatenie romana.