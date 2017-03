Becali a mai pierdut un proces! Voia anularea marcii 'Steaua', castigata de Armata. Decizia anuntat azi

Gigi Becali a pierdut inca o lupta cu Armata in instanta!

Curtea de Apel a respins ca nefondata cererea patronului Stelei de anulare a marcii 'Steaua', castigata de CSA in decembrie 2014 prin decizie definitiva. Becali daduse in judecata CSA Steaua si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu speranta ca va reusi sa revina cu o victorie in disputa cu MApN.



Becali mai poate ataca decizia la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa doar in cazul in care vor fi constatate abuzuri ale Curtii de Apel in judecarea cauzei, anunta Dolce Sport.