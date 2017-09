Becali a aflat cum primeste CFR penalty-uri in Liga I: "Le fac vraji arbitrilor! Cred ca trebuie sa mergem cu tamaie si apa sfintita la meci" :)

Gigi Becali, patronul FCSB, lanseaza sageti catre rivalii de la CFR, pe care ii acuza ca au beneficiat de prea multe greseli de arbitraj in acest sezon.

Becali e sigur: "CFR face vraji si obtine penalty-uri".

"La ora asta, singura candidata la titlu e CFR. Fara sa supar pe nimeni. Dar CFR are valoare, iar Dan Petrescu e un antrenor foarte bun.

Cand un antrenor ca Dan Petrescu mai e si ajutat de arbitri, e greu sa te bati cu el.

De Dinamo nu mi-e frica in momentul asta. Sa ma ierte, dar eu zic realitatea.

Si Craiova e periculoasa, dar nu are inca putere asa mare, nu are maturitate.

Steaua, CFR si Craiova se vor bate la titlu.



CFR ii vrajeste pe arbitri cu magie, pai cum altfel sa primeste numai penalty-uri. Ma duc cu apa sfintita la stadion. Numai Tudor nu cred ca le da penalty, ca lui nu-i pot face vraji, ca se duce la biserica in fiecare zi", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la ProX.