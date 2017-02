Batalia pentru Play Off: Dinamo, program accesibil, dar si derby cu Craiova; Steaua se lupta cu oltenii si cu Gazul. PROGRAMUL

Patru etape au mai ramas din sezonul regulat. Patru etape care vor stabili cine se va lupta pentru Europa si cine va fi nevoit sa priveasca inca un sezon cupele europene la TV.

Sapte echipe se lupta cu sanse reale pentru cele sase locuri care duc in Play Off-ul Ligii I. In acest moment, trei dintre ele, Viitorul, Steaua si CSU Craiova, par a fi cele mai sigure, avand 45, 41, respectiv 40 de puncte.

In schimb, Gaz Metan, ocupanta pozitiei a 4-a, se afla la 5 puncte de Craiova, dar la doar 4 peste locul 7, pe care se afla CFR Cluj.

Matematic, CFR Cluj, echipa aflata in afara locurilor de Play Off poate face 12 puncte si, in urma jocului rezultatelor, are sansa de a se instala pe un loc confortabil.

Programul echipelor pana la Play Off

Meciuri VIITORUL

Pandurii (a)

Astra (d)

Timisoara (a)

CFR Cluj (d)

Meciuri STEAUA

Voluntari (a)

Craiova (d)

Gaz Metan (d)

Targu Mures (a)

Meciuri CRAIOVA

Botosani (d)

Steaua (a)

Dinamo (d)

Gaz Metan (a)

Meciuri GAZ METAN



CFR (a)

Voluntari (d)

Steaua (a)

Craiova (d)

Meciuri DINAMO

Chiajna (d)

Botosani (a)

Craiova (a)

Pandurii (d)

Meciuri ASTRA



Iasi (d)

Viitorul (a)

Chiajna (d)

Botosani (a)

Meciuri CFR Cluj



Gaz Metan (d)

Targu Mures (a)

Iasi (d)

Viitorul (a)