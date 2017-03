"Bai, mie nu mi-e simpatic neam Reghecampf, dar nu se poate asa ceva". Sumudica sare in apararea lui Reghecampf

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Marius Sumudica a sarit in apararea lui Laurentiu Reghecampf dupa victoria Astrei cu FC Botosani. Intr-o situatie dificila, in urma dezvaluirilor legate de o betie la Zurich, inaintea meciului din UEL, dar si pe fondul rezultatelor mai putin bune, Reghecampf a fost in centrul atentiei in ultima saptamana. "E absurd sa crezi ca cineva poate sa bea o sticla de vodka si apoi sa stea pe banca", este de parere Marius Sumudica.

"Sunt intrigat de tot ce se intampla, fiindca ceea ce pateste Reghecampf, desi eu nu sunt aparatorul lui, nu mi se pare normal. Nu facem decat sa cream o imagine proasta fotbalului romanesc.

Eu nu cred ca poate sa bea o sticla de vodka inaintea unui meci, sa se duca beat pe banca. Pai trebuie sa fii tampit sa faci asa ceva, nu ai cum. Hai, da-o naibii de aici, ca daca bei o sticla de vodka nu vezi sa faci nici schimbarile. Se exagereaza si nu poti sa distrugi un om asa.

Eu nu am nimic cu Reghecampf, sunt rapidist, nu mi-e simpatic neam, dar nu se poate. Daca omul pierde acum contracte de milioane de euro? Repet, eu nu cred ca poate sa faca asa ceva.

Va zic eu, si Mircea Lucescu bea cate un pahar de vin la masa. Si le dadea si jucatorilor cate un pahar de vin. Dar sa zici ca bea o sticla de vodka nu se poate.

Bine, nu sunt eu avocatul lui, dar trebuie sa fim mai atenti si sa nu aruncam cu noroi intr-un om.

Nu ma mai duc la nicio comisie, ma duc in Piata Victoriei sa-l sustin pe Reghe", a spus Marius Sumudica dupa meciul castigat de Astra cu FC Botosani.