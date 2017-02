Au fost 100 de oameni la meci, 50 adusi de Stoican! :)) Faza GENIALA in primul meci al anului din Liga 1

Pandurii n-a reusit sa-i convinga pe fanii din Severin sa vina pe stadion nici de aceasta data.

Chiar daca jocul cu CSM Poli Iasi a fost primul jucat in liga 1 dupa o pauza de o luna si jumatate, suporterii au lasat tribunele goale. Doar ceva mai mult de 100 de spectatori au fost la Pandurii - Iasi. Jumatate dintre ei au venit pe filiera Stoican. :)

Noul antrenor, stabilit chiar in Severin, are o academie de fotbal in oras. Pustii de la clubul sau, alaturi de membrii familiei Stoican, i-au sustinut pe jucatorii Pandurilor. A fost singura galerie prezenta la meci. Pandurii trece printr-o perioada complicata dupa intrarea in insolventa. Portarul Stanca e singurul jucator cu experienta ramas in lot, iar fanii nu par sa fie convinsi ca echipa mai poate fi salvata.