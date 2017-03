"Ati vazut finale cu 7.000 de goluri? Normal c-a fost echilibrat". Hagi se gandeste deja la Steaua: "Sa jucam prost si sa-i batem"

Viitorul 0-0 Dinamo | Echipa lui Hagi a pierdut primul loc al Play Off-ului, fiind egalata de Steaua, care are avantajul golaverajului, dar si al meciurilor directe din sezonul regulat. Gica Hagi a vorbit la finalul partidei.

"Voi ati vazut finale de Cupa UEFA sau de Champions League sa se marcheze 7.000 de goluri? E normal ca a fost un meci echilibrat, pentru ca toate echipele din Play Off sunt apropiate valoric! Toate meciurile vor fi echilibrate, pe muchie de cutit!

Toate celelalte 5 echipe sunt campioane. Noi suntem aia tineri si frumosi care credem in minuni. Imi da incredere ceea ce am vazut in aceasta seara.

Eu sper sa am sambata noroc foarte mare. Sa nu joc si sa le dau un gol, sa-i bat, asa cum mi-au dat ei in ultimele 6 meciuri. Sa greseasca Nita, ca a fost cel mai mare portar cand a jucat cu noi.

Ma bucur pentru Contra si pentru ca a calificat-o pe Dinamo in Play Off. Este un antrenor tanar, dar care a demonstrat deja multe", a spus Gica Hagi la conferinta de presa, dupa Viitorul 0-0 Dinamo.