Rasturnare de situatie! Craiova vine sa BATA STEAUA cu cea mai buna echipa?! SONDAJ pe site-ul oficial al clubului

Sefii Craiovei iau in calcul sa le mai faca o surpriza stelistilor in ultima etapa din campionat!

CSU ar putea intra cu prima echipa in jocul de sambata. Clubul a postat pe pagina oficiala un sondaj in care fanii sunt pusi sa aleaga ce formula de echipa isi doresc la derby-ul de pe Arena Nationala. Pana acum, putin mai mult de jumatate dintre suporteri ii cer lui Multescu sa joace cu 11-le de baza. Oltenii spera la o victorie care sa lase Steaua fara titlu. Pana in acest moment, au votat aproximativ 600 de olteni.