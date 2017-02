"Asta nu se intampla daca nu era Hagi" Reactia noului PUSTI FANTASTIC de la Viitorul dupa victoria cu Pandurii

VIITORUL 3-0 PANDURII | Florinel Coman devine de la meci la meci tot mai important pentru Viitorul lui Hagi.

Viitorul e la 6 puncte in fata Stelei in acest moment, iar Hagi se poate lauda ca a mai scos in fata un pusti care poate valora milioane in viitor.

Florinel Coman a marcat si in acest meci si spune ca, fara Hagi, Viitorul nu ar fi ajuns aici:

"A fost greu meciul, dar, din fericire, am castigat! Mi-am facut treaba si azi, cum mi-am facut-o si cu Dinamo, sper sa joc si ca titular. Am avut meci saptamana asta si in Youth League, am marcat si acolo, ne-am calificat, sunt foarte bucuros ca reusesc sa marchez. Sa zic ca voi reusi sa marchez la fiecare meci de acum incolo"

"Este un drum foarte lung pana la titlu, mai sunt meciuri multe, nu are sens sa ne gandim acum la campionat. Vom lua fiecare meci in parte. Ne bucuram ca lucram cu domnul Hagi, pentru ca, daca nu era dansul, nu se mai intampla sa avem atatea victorii la rand", a declarat Florinel Coman la DigiSport.