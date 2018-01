Asta e ULTIMA aroganta a lui Becali! Vrea sa vanda un jucator cu UN MILIARD de euro. Anunt MONDIAL la Steaua

Gigi Becali are planuri uriase pentru viitorul Stelei!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Patronul clubului isi propune sa scoata un miliard de euro din transferuri in urmatorii 10 ani. Daca nu va fi sa-i iasa cu Man, Florinel Coman, Florin Tanase sau Nedelcu, toti cu clauze uriase de reziliere in contract, Becali nu intra in criza de timp. "Peste 10 ani preturile vor exploda, pot sa vand cu un miliard un singur jucator", anunta stelistul.

"Nu mai sunt omul din trecut, m-am schimbat si eu cu varsta. Cred mai mult in Dumnezeu, el face totul. Cred ca se poate orice. Ma gandesc la castigarea Europa League. Pot sa vand un singur jucator cu un miliard, atat o sa fie pretul peste cativa ani. Peste 10 ani un jucator o sa coste un miliard. Stiu sigur ca asa va fi. O sa se ajunga la 300 de milioane, 500 de milioane... un miliard in cativa ani", a spus Becali la PRO X.