Asta e oferta "IREALA" pentru Alibec! Becali, gata sa doboare un nou record! Cati bani primeste pe atacant

Gigi Becali a anuntat ca il vrea pe Nemec de la Dinamo pentru ca Alibec are sanse mari sa plece in vara!

"Exista interes si pentru Alibec, dar nu vreau sa o spun. O sa spuneti ca mint, ca ma laud. E o oferta prea mare si nu vreau sa spun. Nici mie nu mi-a venit sa cred. Pe bune ca am ramas uimit, a fost ceva peste gandirea mea. Alibec, daca jucam in UCL, va pleca pe bani multi de tot", a spus Becali la Sport.ro.

Oferta pentru atacantul adus de Steaua de la Astra in urma cu cateva luni este de 10 milioane de euro de la o echipa care se pregateste sa promoveze in Premier League, anunta Digi. Brighton si Newcastle sunt ca si promovate in acest moment, iar golgheterul celor de la Brighton are 33 de ani. Newcastle in schimb are cei mai buni doi marcatori din liga.

O echipa care promoveaza in prima liga engleza primeste un bonus fabulos de aproximativ 100 de milioane de euro, astfel ca suma de 10 milioane de euro pentru transferul unui atacant nu este o problema. Totusi, sursa citata scrie ca Becali vrea sa-l tina pe Alibec pentru a forta calificarea in grupele Champions League. Chiar si asa, primul raspuns al lui Becali a fost ca vrea mai mult pentru varful sau!

Patronul Stelei a vorbit deja despre trabnsferul unui atacant, in conditiile in care il mai are in lot si pe Ghnohere. "O sa iau si la vara tot ce-i mai bun! De ce sa nu-l iau ei pe Nemec, sa dea goluri la noi?", a spus Becali dupa meciul cu Craiova.