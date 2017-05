ASTA e lista de pe care Becali alege inlocuitorul pentru Reghecampf! Cele 4 nume pentru Champions League

Steaua cauta un antrenor capabil s-o duca in Champions League. Becali n-a renuntat la visul sau si e convins ca poate intra in sacul cu milioane al UEFA chiar si de pe ruta non-campioanelor.

Obiectivul minim al campaniei europene e calificarea in grupele Europa League. Pentru a-l inlocui pe Reghecampf, Becali are in acest moment 4 variante importante: Dan Petrescu, Edi Iordanescu si Marius Sumudica. Ii va fi foarte greu sa-i convinga pe fiecare dintre primii 3. Toti au oferte, toti 3 ar putea fi doar obiective ratate in startul erei post Reghecampf. Cea mai la indemana varianta devine Nicolae Dica. Fost secund in perioada in care Radoi antrena Steaua, Dica a recunoscut ca e incantat de posibilitatea de a antrena Steaua.

Sumudica e in discutii cu Craiova si e constient ca un eventual acord dat Stelei ar insemna ruperea definitiva a relatiei cu fanii Rapidului. Edi Iordanescu are mai multe propuneri din strainatate, cea mai clara de la Skoda Xanthi. Grecii il vor in locul lui Razvan Lucescu, fiind foarte multumiti de rezultatele romanului in ultimii doi ani. Liber de contract in vara, Dan Petrescu e cel mai scump dintre toti cei 4 de pe lista lui Becali. Nu banii sunt insa principalul blocaj la negocieri. Becali nu e sigur ca poate lucra cu Petrescu. Fostul fundas dreapta al nationalei n-ar accepta ca Becali sa intervina in alcatuirea echipei, conditie pe care patronul Stelei nu e incantat sa o aprobe.