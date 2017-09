"Asa au fost obisnuiti in istoria lor, sa castige cu penalty in minutul 93" Mihai Stoica ii face praf pe CFR

Steaua joaca la Cluj joi seara. Meciul va fi arbitrat de Ovidiu Hategan.

"Cand primesti 5 penalty-uri la 0-0, cand doua sunt clar dictate eronat, iar doua sunt... nici nu stiu cum sa le calific. Nimeni nu zice ca penalty-ul cu Chiajna e usor acordat. Ce penalty s-a dat cu Craiova la 0-0, cand jucatorii se ating reciproc? Astea sunt acordate corect? Ne intereseza sa primim penalty la 4-0 cu Medias? Multumim frumos, nu avem nevoie. Foarte multi arbitri abia asteapta sa dea penalty la CFR.

Nu am nimic cu CFR, nu CFR arbitreaza, ci CFR e arbitrata. Dar cand vad asemenea greseli de arbitraj si ei arbitreaza in continuare... Acest club a investit 10 milioane de euro in ultima vreme, in jucatori romani. Sunt avantajate cluburi care se axeaza pe jucatori straini, liberi.

Vrem sa fim arbitrati corect, nu s-a intamplat anul trecut, in play-off a fost dezastru pentru noi. Suntem singura echipa care investeste in Romania. Datorita lui Gigi Becali sunt cluburi care traiesc, Liga 1 functioneaza datorita drepturilor TV si a lui Gigi Becali.

Hategan are delegari in Champions League, foarte frumos. Anul trecut la meciul decisiv pentru castigarea campionatului cu Viitorul, l-a eliminat pe Tamas corect, dupa care la 0-0 am avut un penalty evident la Balasa si nu a fost acordat. Tot Hategan anul trecut, la Craiova cu Viitorul a avut de doua ori in 40 de secunde obligatia sa il elimine pe Tiru, nu l-a eliminat. Nimeni nu contesta valoarea lui Hategan. Imi doresc sa arbitreze corect.

Cand eram la Galati am castigat cu penalty acordat gresit, imi era jena sa ma uit spre banca lor. Declaratia lor (nr. ca nu ii deranjeaza sa castige cu un 11m inventat) nu ma mira, asa au fost obisnuiti in istoria lor sa castige cu penalty in minutul 93.", a spus Mihai Stoica in conferinta de presa.