Asa arata CHINUL lui Alibec la Steaua. Detaliile necunoscute pana acum de la meciul cu Tg. Mures

Denis Alibec e principala speranta ofensiva a Stelei in 2017. Transferul vedetei de la Astra pentru 1,7 milioane de euro n-a rezolvat insa criza colectiva prin care trece echipa lui Reghe.

Desi a ratat un penalty si a fost criticat pentru prima oara de patron, Alibec nu poate fi acuzat de lipsa de implicare. Chinul sau din teren e insa evident si dupa analiza cifrelor InStat. Alibec e jucatorul care incearca cel mai mult, vrea sa decida si isi asuma responsabilitati pe care postul sau nici macar nu le cere. Denis continua sa fie 2 in 1 pentru Reghecampf. Alibec e fotbalistul cu cele mai multe pase cheie incercate in ultima etapa. Din 10 incercate, atacantului i-au iesit insa numai 4. Chiar si asa, e lider in topul ultimei runde a campionatului, peste Budescu si Palic, fiecare cu cate 3 reusite! Statistica e inca un semn de alarma pentru Becali, care nu reuseste sa rezolve problema creativitatii liniei de mijloc de ani buni. Jocul putin fluid al Stelei il forteaza pe Alibec sa devina si '10' si '9' in schema tactica a Stelei.

Denis e si jucatorul care a incercat cele mai multe driblinguri in etapa a 26-a, 12! A trecut de adversari de 7 ori si e tot primul in top, dar la egalitate cu Croitoru, Cernat si Bole (maghiarul are procentaj 100% in meciul cu Voluntari).

Joc slab Steaua, responsabilitati tot mai multe si viata dificila pentru Alibec pe teren. Reteta din 2017 e aproape de fiecare data aceeasi. Alibec e jucatorul care a pierdut cele mai multe mingi dintre toti fotbalistii din Liga 1 in ultima etapa. Posesia s-a oprit la el in nu mai putin de 28 de cazuri, de fiecare data in jumatatea adversa.