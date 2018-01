Asa arata acum LABORATORUL de UN MILIARD al lui Becali! Imagini din baza CHAMPIONS LEAGUE pe care a facut-o

Gigi Becali viseaza la transferuri de sute de milioane in urmatorii 10 ani.

Patronul Stelei a schimbat strategia. Becali vrea sa imparta cheltuielile din transferuri cu cele in academia pe care a construit-o in Berceni. Convins ca nu va mai reveni in Ghencea, Becali isi propune sa ridice la marginea Bucurestiului o baza de nivel european. Investitiile masive au fost deja demarate. Pe langa terenurile sintetice si cu gazon, stelistii beneficiaza deja de conditii excelente de cazare si refacere.

Becali va construi o mica fabrica de mezeluri si una de lactate, un hotel pentru pustii de la grupele de juniori si un centru de relaxare. In Berceni exista deja mai multe facilitati, insa cladirile existente sunt doar inceputul proiectului pe 10 ani pe care stelistii il vor implementat. Selectiile pentru noua academie au inceput deja, iar Becali si-a facut un scop personal din succesul proiectului pe care l-a vazut deja esuat in urma cu aproape 10 ani. Atunci, Steaua a limitat la minimum sumele trimise catre centrul de tineret. "E criza, ma costa un milion numai academia. Sunt bani aruncati, nu cred ca putem scoate jucatori de nivelul ligii 1 de acolo", spunea Becali in 2010.

"In urmatorii 10 ani o sa scot un miliard de euro din fotbal, o sa vedeti ca asa se va intampla!"

Gigi Becali la inceputul lui ianuarie



Sursa foto: stirilekanald.ro