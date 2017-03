'Are kilograme in plus, dar e GENIAL!' Dezvaluirea facuta azi de Sumudica: pe cine voia sa aduca la Astra daca nu ramanea Budescu!

Budescu a negociat cu Steaua in ianuarie, dar Sumudica l-a convins sa ramana la Astra.

Daca nu s-ar fi intamplat asta, campioana ar fi intrat in negocieri cu Ianis Zicu. Liber de contract dupa despartirea de ASA Tg. Mures, Zicu era gata sa vina.

"Ianis era prima optiune pentru mine, daca nu reuseam sa-l tinem pe Budescu. Se spune ca are kilograme in plus, ca nu alearga, dar este un jucator de geniu! Pentru mine, era o varianta pe care o luam in calcul inaintea lui Sanmartean. Nu l-am mai adus pentru ca nu puteam sa joc si cu el, si cu Budescu in primul 11.

Am preferat sa-l convingem pe Budescu pentru ca-l cunosteam, era o parte importanta din grupul nostru si am preferat sa continuam cu el in momentul in care ne-am dat seama ca acest lucru e posibil", a spus Sumudica la Digisport.