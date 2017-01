Anuntul lui Morais, dupa ce Becali a renuntat la transferul sau in aceasta iarna: "Vreau sa iau campionatul"

Morais va juca din vara la Steaua.

Junior Morais va juca din vara la Steaua, dupa ce a semnat un contract cu echipa lui Gigi Becali. Acesta e in ultimele 6 luni de contract cu Astra, asa ca a putut semna cu orice alta echipa.

Becali a dorit sa forteze mutarea sa la Steaua in aceasta iarna, oferindu-l la schimb pe Boldrin si o suma de bani, pentru transferurile lui Morais si Teixeira, insa conducerea Astrei a refuzat aceasta afacere.

Intre timp, Becali a anuntat ca nu mai face transferuri, in cel mai bun caz va mai fi adus si Affolter, pe post de fundas central, insa in rest nu mai investeste in echipa.

Morais a declarat ca vrea sa ii dea lovitura Stelei si sa ii ia titlul, chiar daca din vara va fi jucatorul lui Becali:

"Nu, Sumudica nu s-a suparat, el doreste pentru fiecare jucator sa mearga unde se simte mai bine, unde poate sa joace la un nivel mai bun. Pana la vara sunt jucatorul Astrei, dau totul pe teren si vreau sa castig, daca pot, campionatul, Cupa, sa ajung mai departe in cupele europene", a spus Morais pentru Dolce Sport.