Anuntul facut de Becali despre procesul de la TAS: "80% castigam, cine zice altfel nu stie regulamentul"

Becali a vorbit despre procesul de la TAS.

Steaua insista pentru titlul de la TAS. Becali a dezvaluit ca tribunalul va da decizia pana pe 14 iulie, iar Becali se declara increzator pentru verdictul final.

"Avem 80% sanse sa castigam procesul de la TAS, cei care zic ca nu avem nicio sansa nu stiu regulamentul. Mai mult vreau sa castig procesul ca sa le dau peste nas celor care spun ca stiu ei regulamentul.", a spus Gigi Becali la Digi.

Miza cea mare in proces este traseul Stelei in Champions League, acolo unde, daca intra in grupele Ligii de pe traseul campioanelor, echipa incaseaza cu peste 20 de milioane de euro mai mult.