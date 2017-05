Anunt de MILIOANE al lui Becali in direct la Sport.ro: "Alibec e pe picior de plecare!" Pe cine vrea in loc

Becali spune ca e pe cale sa dea o lovitura istorica pe piata transferurilor!

Alibec poate pleca in Anglia pentru 15 milioane de euro. Becali a stabilit si cine il va inlocui pe varful adus de la Astra in cazul in care pleca. Dinamovistul Nemec e dorit de Becali.

"Dau pe loc banii pentru Nemec. Imediat dupa ce se termina campioanatul ii dau! Discutam atunci, asteptam sa se termine campionatul. Il iau mai mult pentru ca Alibec e pe picior de plecare. E un jucator senzational, ma incanta. e capricios, suparacios, dar face lucruri extraordinare in teren. Din ce in ce mai bun o sa fie, o sa vedeti. A iesit accidentat in meciul cu Dinamo, dar n-are decat o contuzie, nu e nimic grav. Ma speriasem pentru ca am vazut ca problema era acolo unde mai avusese ceva, dar nu e nimic", a spus Becali la Sport.ro.