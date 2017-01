Antrenamente ICE AGE pentru Timisoara: "O sa jucam pe gheata, de ce sa mergem in Antalya?!"

A iesit si Timisoara pentru un amical in afara tarii. Jucatorii lui Popa n-au scapat de frig!

Timisoara a facut egal, 1-1, cu Spartak Subotica, locul 8 din Serbia. Un croat transferat din campionatul Islandei a dat golul Timisoarei.



'Ce sa cautam in Antalya, la caldura, cand o sa jucam pe patinoare in Romania' - spune Popa.



"Noi stim ca incepem campionatul pe 6 februarie, terenurile vor fi inghetate, afara va fi minus si ne pregatim in aceste conditii!", anunta antrenorul Timisoarei.



Cativa fani au batut 200 de kilometri pana la Subotica ca sa tremure pentru Timisoara.