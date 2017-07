"Am vorbit aseara cu MM" Becali intervine in problema fundasului central de la Steaua! Pe cine vrea sa transfere

Gigi Becali nu e multumit de cum decurg cautarile pentru un fundas central la Steaua.

Becali i-a lasat pe Dica si MM sa aduca fundas, insa cei doi nu au gasit pana acum unul. Becali spune ca l-ar vrea pe Horj de la CFR, insa nu stie daca mai poate sa-l ia. MM si Dica au pe lista trei jucatori, insa acestia pot veni doar la finalul perioadei de transferuri.



"Am vorbit si aseara cu MM si mi-a spus ca nu luam un jucator daca nu are valoare. Ori luam un jucator de valoare fundas central, ori ne <carpim> cu ce avem. Nu are rost sa luam altfel. Ei (Dica si Stoica) mai asteapta, sunt 3 jucatori care le plac si sunt jucatori care asteapta sa se apropie finalul perioadei de transferuri.

Eu sunt specialist si in asta (fundas centrali) dar nu am timp sa vad zeci de meciuri ca ei, eu trebuie sa vad in Romania ceva.

Mie nu mi-a placut Dielna. Nu stiu de ce. E foarte puternic, e adevarat. Mie mi-a placut Horj. Dar tot asa mi-au spus ca nu iar acum nu stiu daca mai poate fi luat. Dar mie mi-a placut foarte mult", a spus Becali la Sport.ro.