"Am aflat tot ce se intampla la club! In cateva zile rezolv totul!" Becali AMENINTA dupa umilinta cu Dinamo

Gigi Becali a vorbit in aceasta dimineata la Sport.ro dupa umilinta cu Dinamo. Spune ca se gandeste chiar sa se lase de fotbal, daca nu poate redresa situatia.

Becali spune ca aflat care sunt problemele reale de la club si le va rezolva in cateva zile. Nu a vrut sa dezvaluie exact care sunt lucrurile pe care le-a descoperit la echipa:

"Atat va zic, o sa rezolv imediat toate problemele astea, in cateva zile. O sa vedeti o alta Stea, o alta echipa de fotbal. Stiu totul. Se intampla ceva si o sa aflu, asta v-am spus. Nu am spus?"

"Am spus ca e ceva, se intampla ceva. Am aflat totul, stiu totul, o sa rezolv totul. Nu va pot spune ce. Va las in ceata pentru ca nu va pot spune."

"Sa rezolv situatia inseamna sa iau titlul! Daca nu voi reusi asta, s-ar putea sa ma las de fotbal!"

"Nu e blocaj psihologic, sunt probleme pe care le cunosc, dar nu le pot dezvalui., a declarat Becali la Sport.ro